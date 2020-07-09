Аренда автомобилей в Севастополе без водителя от RENTAUTO

Большинство туристов решает вопрос по выбору арендованного автомобиля для путешествия по Крыму еще до приезда. Чаще всего те водители, что один раз выбрали компанию, которая их не разочаровала, повторяют свой выбор в следующий раз. Мы это знаем потому что мы та компания, которая не разочаровывает.

Даже в тех сложных и спорных ситуациях, когда наш клиент будет расстроен не по нашей вине и без нашего ведома, мы находим способ решить этот вопрос.

сломалось авто? Заменим на такое или того же класса бесплатно;

попали в аварию? Сразу звоните нам и даже не участвуете в разбирательствах на дорогах и после. Авто того же класса или выше вы также получаете незамедлительно;

не понравился выбранный отель? У нас есть партнеры на примете, — подскажем.

RENTAUTO — автопрокат из Севастополя с дружеским подходом к бизнесу по аренде автомобилей

Отзывы реальных клиентов об аренде авто в Севастополе

Мы пробовали собирать отзывы на сайте или сервисах отзывов, но лучше всего отображает реалии отзывы в социальных сетях. Там наш будущий клиент может проверить реальность человека, который оставил этот отзыв и даже написать ему, если фотографий, видео и слов отзыва ему будет мало.

Отзывы собраны на стене группы и в специальной теме — https://vk.com/topic-149743894_35597474

Кратко об аренде машин у нас

15 лет в бизнесе по прокату машин;

Более 30 автомобилей от эконом до премиум класса по цене от 900 рублей в сутки без учета скидок;

Работа по честному и удобному для обеих сторон договору;

Залог от 10 000 рублей (возвращается в полном объеме после возврата машины), никаких ограничений по стажу и возрасту (для аренды нужны паспорт и водительское удостоверение);

Интересные скидки: 10% за раннее бронирование; 5% за отзыв; до 50% если ездишь мало.

Соберетесь отдыхать в Севатостополе и понадобиться авто — свяжитесь с нами.