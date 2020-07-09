Как быстро научиться делать деньги?

Говорят, что счастье за деньги не купить. Но купюры абсолютно точно приближают людей к тому самому состоянию умиротворения и довольства своей жизнью. Поэтому важно уметь зарабатывать достойные суммы.

Существует общий свод рекомендаций для тех, кто решил, что хочет жить и ни в чем себе не отказывать.

Прокрастинации – нет!

Богатые бизнесмены и успешные предприниматели позволяют себе лениться только во время отпуска или на пенсии. Важно действовать, а не проводить время впустую, выстраивая воздушные замки и малонадежные планы.

Ошибкам – да!

Часто начинающие бизнесмены готовы бросить всю проделанную работу после первой же ошибки. Здесь важно дать себе понять, что ошибаться – это нормально, это природа человеческая. Гораздо лучше ошибиться и продолжить, чем отказаться от затеи из-за промаха – тогда заработка вовсе не видать.

Ненадежным проектам – нет!

Хитрый, скользкий товарищ предлагает пойти с ним в долю и обещает золотые горы? Стоит тысячу раз подумать, надежен ли этот человек. По статистике, работать с друзьями и родственниками часто оказывается плохой идеей – рано или поздно все начнут тянуть одеяло на себя, внимательно выслеживать, кто сколько зарабатывает и очень сильно давить на основателя всей затеи.

Учебе и приобретению опыта – да!

Нельзя делать бизнес с бухты-барахты, не имея подготовки и знаний. Чтобы с уверенностью вступать на этот сложный путь, следует:

обзавестись полезными знакомствами;

выделить время для обучения;

проработать схему – создать бизнес-план;

проштудировать местный рынок;

собрать первоначальный капитал.

Знания – важный помощник. Получить необходимую информацию можно, записавшись на курсы по бизнесу в интернете – гуру своего дела открыто делятся опытом с новичками.

Излишней самоуверенности – нет!

Новичку следует быть внимательным и аккуратным в принятии решений, а не вести себя так, будто он внебрачный сын самого Рокфеллера. Маленький ларек с пирожками или бутик с дорогой одеждой – каким бы ни был бизнес, глупо ждать огромных доходов в день открытия.

Сарафанному радио – да!

Пока нет денег на рекламу, пропиарить свое дело вполне можно через знакомых, соседей. Конечно, лучше всего будет предложить свои услуги со скидкой – так первые клиенты с удовольствием расскажут уже своим товарищам, как по минимальной цене оказались качественно обслужены.