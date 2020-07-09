Кроссовер на базе концепта Lada XCode показали в сети

Яркий концепт кроссовера Lada XCode был показан российским автопроизводителем на автосалоне в Москве еще в 206 году.



Еще тогда сообщалось, что прототип был создан с целью демонстрации будущего развития Х-стиля. То есть дизайнерские решения от этого концепта намерены использовать в будущих новинках.

Между тем сайт «Лада.Онлайн» решил подготовить рендерное изображение, на котором показали, как бы выглядел серийный кроссовер Lada XCode в 2020 году.

Журналисты совместно с дизайнером показали достаточно современный и интересный кроссовер с фирменным Х-стилем.

Однако пока неизвестно, появится ли в модельном ряду Лада такой кроссовер. Предсказать его технические характеристики пока сложно, но возможно в нем могли бы использовать силовые установки, которые были заявлены для концепта, а это атмосферные и турбированные двигатели, механическая КП и вариатор Jatco, а также опциональная полноприводная система.

Кроме этого, в Сети предположили, что стоимость такого кроссовера могла бы составить 1 млн рублей минимум.