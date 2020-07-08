АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Она возникает из-за запотевания заглушки распределительного вала и течи рабочей жидкости из-под нее.

Как удалось узнать порталу «Лада.Онлай», компания «АвтоВАЗ» будет собирать все обращения, связанные с течью масла.

На основе обращений и будут приниматься меры по корректировке деталей на заводе при производстве 16-клапанных ДВС ВАЗ-21126, 21127, 21129 и 21179.

С утечкой масла из-под заглушки столкнулись владельцы Lada Granta, Largus, Vesta и XRay, выпущенных в 2019-2020 годах и оснащенных агрегатами ВАЗ-21126, 21127, 21129 и 21179.