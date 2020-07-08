Немецкая компания решила подогреть интерес к новому поколению модели S-Class, которое уже скоро будет представлено официально.



Недавно Mercedes-Benz продемонстрировал интерьер нового S-Class, опубликовав несколько официальных изображений.

Судя по ним в салоне автомобиля мало, что будет похоже на предшественника.

В интерьере предложат минимум физических кнопок, а в общей сложности там будет пять экранов, включая цифровую приборную панель, дисплей мультимедийной системы, а также планшеты для задних пассажиров и проекционный дисплей. Отдельно стоит отметить большой экран мультимедиа – 17 дюймов.

Сама информационно-развлекательная система получит возможность распознавания голосовых команд на 27 языках.

Кроме этого, уже известно, что основой для автомобиля станет платформа MRA II, в которая предполагает наличие «мяягких» гибридных установок на основе 6-цилиндровых агрегатов.

Также предложат и 8-цилиндровые ДВС. Еще в модели новой генерации будет полноуправляемое шасси, а также адаптивная пневматическая подвеска.