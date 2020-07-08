Названы регионы России по продажам кроссоверов и внедорожников

Аналитики в России опубликовали результаты нового исследования, которое показало, в каких российских регионах больше покупают кроссоверов и внедорожников.

Основой для исследования стали данные по продажам автомобилей за период с января по май 2020 года.

В отчётный период было реализовано 238 тыс. кроссоверов, при этом 52,3% из этого количества пришлось на 10 рынков.

Лидером является Москва, где показатель проданных SUV составил 39 тыс. ед.

Следом следует Подмосковье с результатом 19,5 тыс. кроссоверов, а в тройке лидеров оказался Санкт-Петербург – 16,4 тыс. ед. На четвертой строчке оказался Татарстан – 8,8 тыс. SUV.

В первую пятерку еще вошел Краснодарский край – 8 тыс. внедорожников.

В топ-10 регионов России по продажам кроссоверов и внедорожников еще оказались: Свердловская область (7,5 тыс. ед.), Башкортостан (7,5 тыс. ед.), Самарская (6,5 тыс. ед.), Челябинская (6 тыс. ед.), и Нижегородская (5,7 тыс. ед.) области.