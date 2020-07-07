Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

По новым правилам, семьи с детьми и работники медицинских учреждений могут воспользоваться скидкой 10% при покупке в кредит нового автомобиля, а для жителей Дальнего Востока скидка при оформлении договора составит 25%.

Теперь при оформлении льготного кредита клиенты могут выбрать автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, тогда как ранее максимальная цена составляла 1 млн рублей.

В правительстве отметили, что таким образом медики и семьи с детьми могут выбрать более современный и комфортабельный автомобиль.