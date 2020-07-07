Toyota перестанет выпускать Land Cruiser Prado с «механикой»

Toyota Land Cruiser Prado является очень популярным внедорожником на австралийском рынке, и скоро в этом регионе модель получит обновление, которое затронет только техническую часть.

По данным источника, Land Cruiser Prado в версиях GX и GXL будет предлагаться только с автоматической трансмиссией.

Также для внедорожника будет предложен форсированный 2,8-литровый турбодизель, а его мощность увеличат с 117 до 204 л.с.

Что касается коробки передач, то будут предлагать только шестиступенчатую автоматическую трансмиссию, тогда как механику для Land Cruiser Prado упразднили.

Toyota Land Cruiser Prado в Австралии еще получит новую мультимедийную систему с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto и новые активные системы безопасности.

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в продаже появится осенью.