На базе Lada Vesta появится 14 специальных версий

В базе Росстандарта было обнаружено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором указаны 14 версий разных спецавтомобилей.

ОТТС был обнаружен порталом «Лада.Онлайн». В документе указано, что производством специальных авто будет заниматься компания «ИнвестАвто», а она же сейчас выпускает спецавтомобили на базе Lada Largus.

Что касается Vesta, то ее могут переоборудовать для ДПС, кинологов, врачей ветеренаров и других спецслужб.

По данным аналитиков, в 2020 году отечественный автопроизводитель выпустил 140 623 автомобилей, и только в прошлом месяце с конвейерной линии сошло 30 248 ед. легковых и легких коммерческих авто.