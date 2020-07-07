Новинки Тойота этого года

Японские автомобили привлекают водителей всего мира неоспоримым качеством, современными технологиями и необычными решениями. 2020 год дарит новые машины, которые соответствуют этим критериям.

Модельный ряд марки Toyota

Тойота является лидером по продажам автомобилей на российском рынке. Новые модели подтверждают желание концерна оставаться на лидирующих позициях. Официальными дилерами было реализовано свыше 100 000 автомобилей за прошлый 2019 год.

Жители Москвы с удовольствием посещают презентации новых модельных рядов десятилетиями. В 2020 году новых моделей оказалось 11, с разными вариантами кузова.

Были представлены седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники. Некоторые модели, уже зарекомендовавшие себя были обновлены. Это следующие автомобили:

Королла;

Камри;

СH-R;

RAV4;

Ланд Крузер 200;

Ланд Крузер Прадо;

Highlander;

Fortuner;

Hiace;

Hilux;

Изменения в модификациях 2020 года

Каждое авто из нового модельного ряда адаптировалось под определенную группу водителей и для индивидуальных целей. Автомобили удобны в эксплуатации и комфортны внутри. Некоторые изменения не видны рядовому пользователю, другие модели претерпели серьезный рестайлинг и сразу бросаются в глаза. Таким образом, Тойота расширяет число своих клиентов.

В частности, следующие 4 автомобиля были серьезно преобразованы.

RAV4. Изменилась платформа внедорожника. Построен с архитектурой TNGA. Была установлена новая противоугонная система T-Mark. При этом удалось сохранить прежнюю стоимость.

Alphard. Недавно появился на рынке СНГ, но уже опередил конкурентов. Это премиальный минивен, рассчитанный для перевозки ВИП клиентов.

Camry. Бизнес-седан стал мощнее благодаря изменениям двигателя. Можно приобрести с объемом 2.0, мотор бензиновым.

Land Cruiser 200. Лишние рекомендации этому авто не нужны. Интерьер и экстерьер остались на элитном уровне. Двигатель стал мощнее, объем составляет 4,6 литров.

Особенности новых моделей

Несколько революционных изменений повлияли на целый модельный ряд.

Большинство автомобилей были переведены на абсолютно новую платформу. Благодаря этому инженеры внедрили новые идеи салона и изменения дизайна. Например, увеличивалась жесткость кузова.

Улучшились электронные помощники. Система сама контролирует движение в дорожной разметке и расстояние до ближайшего объекта.

Toyota – это грамотный выбор для комфортного передвижения. Новинки подтверждают класс бренда.