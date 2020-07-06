Продажи LADA в России в июне снизились на 9%



В июне продажи LADA в России снизились на 9% и составили 28 020 ед.

За период с начала года российские дилеры бренда реализовали 132 596 автомобилей, а этот результат оказался на 24% меньше, чем за первое полугодие 2019 года.

Лидером по продажам остается Гранта, которая в июне разошлась тиражом в количестве 11 478 ед., что на 1% меньше. Веста остается второй с результатом 8 442 шт. (-6%).

Третьей самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» стал LADA Largus с объемом проданных экземпляров 3 376 ед. (-23%).