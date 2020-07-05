Составлен топ-10 регионов-лидеров по продажам новых машин в РФ

Российские аналитики опубликовали новый рейтинг, в котором оказались российские регионы с наибольшими продажам новых авто за пять месяцев 2020 года.

В отчетный период на первичном рынке РФ было продано в общей сложности 492 тыс. легковушек. Больше всего было продано авто в Москве, где результат составил 66 тыс. легковых машин.

С существенным отставанием от лидера следующие две строчки в топ-10 регионов-лидеров по продажам новых машин в РФ заняли Московская области и Санкт-Петербург.

Объемы проданных авто там составили 35,4 и 29,2 тыс. штук.

Татарстан стал четвертым с показателем 21,5 тыс. ед., а Краснодарский край замкнул первую пятерку лидеров с результатом 18 тыс. ед.

В десятке самых крупных региональных рынков еще оказались Башкортостан (17,6 тыс. ед.), Самарская (16,7 тыс. ед.), Свердловская (16,5 тыс. ед.), Челябинская (13,8 тыс. ед.) и Ростовская (12,3 тыс. ед.) области.

Источник: Автостат.