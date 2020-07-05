Автомобиль в камуфляжной пленке заметили во время тестирования, а фотографии опубликовали в Сети.



Nissan вывел на тесты рестайлинговый Nissan Terra, в котором серьезных изменений судя по всему не произойдет.

В экстерьере обновленной модели изменения сделают по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика. В салоне обновлений будет минимум.

Предполагается, что в интерьере будут использованы новые материалы отделки, а также появится новая информационно-развлекательная система.

В техническом плане изменений не ожидается. Предположительно, презентация рамного внедорожника после обновления состоится в конце этого или в начале следующего года.

Напомним, что под капотом Terra устанавливается четырехцилиндровый 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Также предлагается бензиновый 2,5-литровый 184-сильный агрегат. Трансмиссия для автомобиля доступна 6-ступенчатая автоматическая или семидиапазонный «автомат», которые работают только с полноприводной системой.