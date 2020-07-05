Названы 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России

Российские аналитики рассказали о наиболее востребованных кроссоверах и внедорожников на вторичном рынке за период январь-май 2020 года.

В отчетный период было зафиксировано падение продаж кроссоверов в целом на 7,8% до 402 344 реализованных экземпляров.

Лидером по продажам является внедорожник Lada 2121 (Нива). Ее объёмы продаж составили 30 940 ед., а этот результат оказался на 13% хуже, сообщает «АвтостатИнфо».

Chevrolet NIVA стал вторым по популярности. На рынке подержанных машин этот внедорожник был перепродан в количестве 25 737 шт. (-13%).

В тройку лидеров вошел кроссовер Toyota RAV4 с результатом 14 439 ед. (+5,5%). Renault Duster и Nissan Qashqai оказались на четвертом и пятом месте с результатами 12 574 и 12 454 ед. соответственно.

В Топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России еще оказались: Toyota Land Cruiser (12 220 ед.,-6%), KIA Sportage (12 003 ед., -7,7%), Nissan X-Trail (11 114 ед.-3,6%), Mitsubishi Outlander (10 079 ед., -6,7%) и Volkswagen Tiguan (9198 ед., +0,7%).