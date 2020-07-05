Шесть совершаемых водителями «глупостей» названы

Российский эксперт рассказал о нескольких глупых действиях водителей, которые могут иметь опасные последствия.

Шесть совершаемых водителями «глупостей» были названы экспертом журнала «За рулем» Ильей Пименовым.

Так, в списке оказался не до конца закрытый капот, который во время движения может стать причиной разбитого лобового стекла или деформированной левой части крыши.

С другой стороны капот в любой момент может резко открыться и закрыть обзор водителю, что может стать причиной аварийной ситуации.

Еще одной распространенной ошибкой водителей является открытие двери, не обращая внимание на дорожный поток. Такое поведение может спровоцировать ДТП.

Также водитель может спровоцировать аварию, забывая переключать дальний свет фар на ближний при движении в темное время суток.

Неправильная затяжка болтов и гаек тоже названа «глупостью» водителя, так как в любой момент существует вероятность потери колеса по дороге.

Кроме этого, эксперт говорит о необходимости контролировать давление в колесах и смены изношенных шин.

Ну и последней распространенной ошибкой назвали неправильно расположение водителя за рулем, так как на дороге ситуация может измениться в любую секунду и водитель попросту не успеет на нее среагировать.