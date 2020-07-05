Lada Largus в мае стал лидером по продажам в Подмосковье

Отечественная модель возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей в Московской области по итогам мая, о чем сообщили аналитики «АвтостатИнфо».

В отчетный период в Подмосковье было реализовано 3 136 новых машин, а этот результат оказался на 71% меньше, чем годом ранее.

Lada Largus стал лидером с показателем 234 проданных экземпляра, что на 6,8% больше.

Кроссовер Hyundai Creta стал вторым. Его объёмы продаж в мае составили 153 единицы, что меньше на 73%. В тройку лидеров вошел KIA Rio, который был на первом месте в прошлом году.

Эта модель была продана в количестве 138 штук, что на 81% меньше.

Skoda Octavia и Lada Vesta оказались на четвертой и пятой строчке в списке самых продаваемых с результатами 105 и 102 ед. Продажи первого снизились на 69%, а второго – на 66%.