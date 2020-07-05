Кроссовер Honda Breeze поставил новый рекорд продаж

Новый рекорд по продажам кроссовер установил на китайском рынке по итогам первого полугодия.



В отчетный период автомобиль разошелся тиражом в количестве более 55 тыс. экземпляров. С таким показателем модели удалось опередить автомобиль Hyundai Tucson.

Этот кроссовер за шесть месяцев года в Китае разошелся тиражом в количестве только 15 тыс. единиц.

Напомним, что Honda Breeze на китайском рынке представлен в версиях с гибридной установкой и турбированным 193-сильным агрегатом.

Гибридная установка имеет мощность 215 л.с., а в ее составе предлагается двухлитровый ДВС и два электромотора. Такой вариант продается только с полным приводом.

Стоимость модели составляет 1,7 млн рублей в эквиваленте минимум, тогда как топовый вариант обойдется в 2,5 млн рублей.