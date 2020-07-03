Журналисты в России выяснили, что российский автогигант разрабатывает новую версию своего внедорожника Lada 4×4.

Эта модификация модели получит название Lada 4×4 Black и будет отличаться не только цветом кузова и элементов, но и улучшенными вариантами отделки салона и расширенным списком оборудования.

Сообщается, что особая версия будет предлагаться как для трех-, так и пятидверной версии внедорожника. Спецверсию выпустят ограниченным тиражом, а основой для нее станут вариант Urban.

Отличаться такие машины будут черным цветом кузова и колесных дисков, специальным декором, а также шильдиками Black.

В движение новинка будет приводится 83-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика и полный привод. Когда появится в продаже Lada 4×4 Black не уточняется.