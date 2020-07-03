Новая специальная версия седана получила название Ultimate и она является прощальной, так как новое поколение автомобиля в Россию привозить не планируют.



Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом. Всего россияне смогут купить 77 экземпляров Subaru Legacy Ultimate по цене 2 699 900 рублей.

В этом исполнении автомобиль будет оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с. Пару двигателю составит вариатор Lineartronic и система полного привода Symmetrical AWD.

Основой для прощальной версии стала топовая комплектация Premium ES.

Цветовая гамма представлена белым, черным, красным и серым окрасом кузова с элементами экстерьера черного цвета (решетка радиатора, колесные диски, корпуса боковых зеркал).

В салоне таких автомобилей также предложат черные элементы, а отделка будет комбинированная – кожа и замша. Также отличать спецверсию будут шильдики и надписи.