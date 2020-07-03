Во 2 половине июня 4 марки повысили стоимость автомобилей в России

Российские аналитики опубликовали результаты мониторинга цен на новые автомобили во второй половине июня.

В отчетный период только 4 марки повысили стоимость автомобилей в России. Специалисты агентства «Автостат» напоминают, что в России официально представлено 49 автомобильных брендов.

Так, по 16 июня стоимость своих авто подняла компания Hyundai. У нее подорожали почти все автомобили на 0,4-1,4%.

При этом Mercedes-Benz переписал стоимость своих моделей в большую сторону на 1,8-8,1%. Еще обновили ценники у MINI Countryman, который прибавил в цене в топовом исполнении 1,4%.

Ну и четвертым брендом в этом списке оказался китайский Haval. В модельном ряду этой марки стали дороже кроссовер F7 и его версия кросс-купе F7x. Прибавка к цене в этом случае составила 1,1-1,8%.