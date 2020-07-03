BMW предложил купить круиз-контроль и подогрев сидений «по воздуху»

В новых моделях немецкой компании будет предусмотрена возможность активации некоторых функций с обновлениями операционной системы iDrive 7.

Однако для этого клиенту потребуется оформить подписку и оплатить дополнительные опции. Автопроизводитель предлагает своим клиентам приобретать базовые комплектации своих автомобилей, в которых в дальнейшем можно за дополнительную плату активировать некоторые функции из более дорогих версий, например, круиз-контроль или подогрев сидений.

С 1 июля машины с такими возможностями стали предлагать на европейском рынке. При покупке автомобиля BMW в базовой комплектации, клиенту предлагают в дальнейшем купить, например, обгорев сидений.

Для этого владельцу потребуется оформить подписку на опцию и активировать ее на некоторое время. При желании в приложении BMW опцию можно выкупить навсегда.

В течение месяца некоторые функции в автомобилях могут быть доступны бесплатно, а затем они отключатся, если не оформить подписку.

Так, помимо подогрева сидений можно активировать адаптивный круиз-контроль, адаптивную подвеску или ассистента дальнего света.

Кроме этого, с обновлениями по подписке владелец получит последнюю версию BMW Personal Assistant, навигационной системы, поддержку беспроводного подключения смартфона и возможность использования цифрового ключа BMW.