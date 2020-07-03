Российский автогигант продолжает предлагать свои автомобили со скидками, предусмотренными в рамках специальных предложений и государственных программ.

АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле, которые могут достигать 50 тыс. рублей в зависимости от выбранной машины и программы.

Так, клиенты могут получить выгоду в 10% при приобретении автомобиля по государственным программам «Первый» и «Семейный автомобиль», или сэкономить при сдаче старого автомобиля.

По собственной программе «Trade-In» от LADA сумма скидки может варьировать от 20 до 50 тыс. рублей.

Еще в июле можно сэкономить от 20 до 30 тыс. рублей при приобретении авто с программой «LADA Finance».

Кроме этого, действует еще и программа «LADA Leasing», в которой предусмотрены скидки в размере от 30 до 40 тыс. рублей.

Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров Лада в России.