Рост цен на автомобили с пробегом в России наблюдают после карантина.

Как заметили специалисты, на российском рынке дорожают как новые, так и подержанные машины. По данным «Коммерсанта», журналисты которого ссылаются на исследование «Авто.ру», подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3,0-3,5%. В этом случае речь идет об авто возрастом три-пять лет.

Именно такая категория наиболее востребованная на рынке и такие легковушки чаще рассматривают как альтернативу новым.

Кроме этого, сообщается, что спрос на вторичном рынке восстановился после падения, и в дальнейшем ожидается рост продаж.

Средняя цена трехлетнего автомобиля составляет 1,2 млн рублей, а пятилетние машины продаются по цене 973 000 рублей в среднем.