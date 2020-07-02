Опорное колесо для прицепа — выбор и особенности

В автомобиле не всегда есть достаточно места, чтобы поместить все необходимые вещи. Поэтому автовладельцы в таком случае покупают прицеп. Главное, это подобрать тот вариант, который наилучшим образом подойдет своему владельцу. Перед покупкой необходимо учитывать особенности той или иной модели прицепного устройства, а также ознакомится с комплектующими, к которым и относится опорное колесо для прицепа.

Опорное колесо

Как правило, у большинства прицепов по 2 колеса, поэтому в отсоединенном от автомобиля состоянии ему необходима дополнительная точка опоры, чтобы не заваливаться вперед. В старых моделях прицепов для этого использовалась опорная нога, но сегодня используется специальное опорное колесо на прицеп. Такой конструкционный элемент позволяет не только удерживать устройство в горизонтальном положении, но и самостоятельно передвигать его с места на место, при этом прилагая небольшие усилия. Более того, теперь не нужно поднимать переднюю часть всей конструкции и держать её навесу, пока процесс перемещения будет не завершен.

С установленным на прицеп опорным колесом устройство получает следующие возможности:

Удобство эксплуатации. Имея подобный элемент, прицепное устройство становиться более маневренным в отсоединенном от авто состоянии. Его можно легко выкатать с гаража самостоятельно или наоборот. Если есть необходимость, то прицеп можно самостоятельно передвинуть на другое место даже с небольшим грузом;

Процесс присоединения прицепа к автомобилю существенно упрощается;

Корректировка положения устройства по высоте может совершаться при поднятии прицепа;

Эксплуатация прицепа проистекает более безопасно с наличием такого дополнительного элемента. При случайном отсоединении во время передвижения оно будет дополнительной опорной точкой и не даст прицепному устройству упасть на сцепной элемент и повредить его. Также не пострадает и перевозимы груз.

Особенности конструкции

Существуют подкатные колёса для прицепа разных типов.

Механический вариант изготовлен из двух трубок, вставленных одна в другую. К внутренней трубке прикреплена опора, а к внешней механизм для крепления к дышлу. Регулировка по высоте происходит методом движения внутренней части; Автоматический вариант переключается между двумя состояниями. Опорное колесо находится в вложенном виде при передвижении, чтобы не мешать свободному движения прицепа. Когда автомобиль остановлен оно автоматически выпрямляется, таким образом становясь опорой.

Как выбрать опорное колесо для прицепа

Этот конструкционный узел бывает разнообразных видов:

Съемная конструкция опорного колеса подразумевает его демонтаж перед тем, как начать движение. Потом его можно легко установить обратно;

Складная конструкция не нуждается в отсоединении перед выездом. Её можно удобно сложить, поэтому она не мешает передвижению, а потом разложить для приема рабочего положения;

Самым распространенным вариантом является конструкция, которая при движении принимает горизонтальное положение, закрепляясь на прямой опоре. Её можно свободно перемещать вверх или вниз, закрепляя в необходимом положении с помощью предусмотренных на конструкции специальных винтов.

Следует учитывать грузоподъемность данного конструкционного элемента, так как они рассчитаны на разные нагрузки. Разные типы имеют грузоподъемность от 150 до 500 кг. Если у вас легковой прицеп, то такие варианты идеально подходят.

Как правильно рассчитать необходимую грузоподъемность? Обязательно учитывайте следующее: