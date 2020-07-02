Использование контрактных запчастей

Во многих случаях владельцы автомобилей по различным причинам не имеют возможности приобрести новые запасные части. В подобных ситуациях выход для них заключается в покупке контрактных автодеталей, снятых с машины такой же модели и того же самого производителя.

Порядок приобретения контрактных автодеталей

В развитых странах владельцы автомашин в среднем меняют их через каждые пять лет. Подержанные авто, которые не получилось продать, разбирают на запасные части, многие из которых экспортируются, в том числе в Россию. Затем контрактные запчасти реализуются компаниями, специализирующимися на продаже таких деталей. Их услуги обычно обходятся гораздо дешевле, чем самостоятельный поиск нужных запасных частей за рубежом.

В большинстве случаев такие компании имеют связи с зарубежными дилерами, по этой причине они могут быстро найти нужную деталь. Покупателю надо только ознакомиться с историей компании, выяснить, на протяжении какого времени она работает на рынке, узнать отзывы клиентов о ее услугах. Что касается стоимости таких запасных частей, то она является достаточной привлекательной для покупателей.

Главные достоинства использования контрактных запчастей

Приобретение контрактных запасных частей, как и покупка любой бывшей в употреблении детали, имеет свои достоинства и недостатки. Основные преимущества таких изделий для покупателя выражаются в следующем:

Высокое качество. Поскольку водители в развитых странах пользуются только смазочными материалами, которые рекомендуются автопроизводителями, и проходят техническое обслуживание в автомастерских высокого уровня, это дает возможность поддерживать все части авто в отличном состоянии.

Надежность. Автолюбители хорошо знают, что дороги и топливо в развитых странах гораздо лучше. За счет этого автодетали изнашиваются медленнее и имеют весьма значительный сохранившийся ресурс.

Доступная цена. Покупка подержанной запчасти обходится заметно дешевле, чем приобретение новой.

Недостатки контрактных запчастей заключаются в отсутствии гарантий малого пробега авто, с которых были сняты, и гарантий надлежащего ухода за ними со стороны бывших владельцев.

При покупке контрактной запчасти необходимо попросить поставщика предъявить все требуемые документы, в том числе государственную декларацию и договор купли-продажи. Если содержание этих документов соответствует всем существующим требованиям, то можно рассчитывать на высокое качество данных изделий.