На некоторых рынках кроссовер Mazda CX-5 представлен в дизельной версии, но в случае с этой моделью такая модификация не востребована на рынке.

В связи с низкой популярностью Mazda отказывается от дизельного мотора в модели Mazda CX-5 и уже скоро прекратит продажи такого варианта.

Речь идет о силовой установке Skyactiv-D с рабочим объёмом цилиндров 2,2 литра.

По предварительным данным, причиной низкой популярности дизельной версии стала ее цена, ведь такая модификация обходится на 4 тыс. долларов дороже бензинового варианта.

Стоит отметить, что в России Mazda CX-5 представлен только с дизельным 194-сильным мотором, а дизельный ДВС в нашей стране для модели не предусмотрен.