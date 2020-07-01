Названы предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Тестовая сборка нового кроссовера уже стартовала на заводе «БелДжи» и там же недавно выставили на обозрение экземпляр модели.



При этом официально стоимость и комплектации автомобиля для рынка Белоруссии еще не назвали. Однако недавно журналистам удалось узнать предварительные цены на новинку.

Если верить источнику, на который ссылается портал «Китайские автомобили», то Geely FY11 в Беларуси обойдется по цене 75-80 тыс. местных рублей, а это 2,18-2,33 млн рублей.

Это достаточно высокая стоимость, но есть предположение, что это указана стоимость привезенных из Китая автомобилей.

Ожидается, что собираемые на местном предприятии экземпляры обойдутся дешевле. Дело в том, что первые партии автомобилей могут привозить в страну из Китая, пока на заводе проводят отладку производства.

Между тем, собираемые на предприятии в Беларуси Geely FY11 могут начать привозить в Россию.

По предварительным данным, в нашу страну поставки организуют в третьем квартале года. Пока же кроссовер не сертифицировали в России, поэтому спецификации для российского рынка пока неизвестны.

Предположительно моторная гамма будет представлена двухлитровым и полуторалитровым установками. Но возможно в линейке двигателей будет только 2,0-литровый агрегат, но в двух вариантах мощности.

Стоит добавить, что в Китае Geely FY11 доступен по цене 1,34-194 млн рублей в эквиваленте.