Тестовая сборка нового кроссовера уже стартовала на заводе «БелДжи» и там же недавно выставили на обозрение экземпляр модели.
Названы предварительные цены на кроссовер Geely FY11
При этом официально стоимость и комплектации автомобиля для рынка Белоруссии еще не назвали. Однако недавно журналистам удалось узнать предварительные цены на новинку.
Если верить источнику, на который ссылается портал «Китайские автомобили», то Geely FY11 в Беларуси обойдется по цене 75-80 тыс. местных рублей, а это 2,18-2,33 млн рублей.
Это достаточно высокая стоимость, но есть предположение, что это указана стоимость привезенных из Китая автомобилей.
Ожидается, что собираемые на местном предприятии экземпляры обойдутся дешевле. Дело в том, что первые партии автомобилей могут привозить в страну из Китая, пока на заводе проводят отладку производства.
Между тем, собираемые на предприятии в Беларуси Geely FY11 могут начать привозить в Россию.
По предварительным данным, в нашу страну поставки организуют в третьем квартале года. Пока же кроссовер не сертифицировали в России, поэтому спецификации для российского рынка пока неизвестны.
Предположительно моторная гамма будет представлена двухлитровым и полуторалитровым установками. Но возможно в линейке двигателей будет только 2,0-литровый агрегат, но в двух вариантах мощности.
Стоит добавить, что в Китае Geely FY11 доступен по цене 1,34-194 млн рублей в эквиваленте.