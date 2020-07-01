Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Шведский автопроизводитель проведет самый крупный отзыв в своей истории, о чем сообщил телеканал SVT.

По информации журналистов, ссылающихся на данные компании, Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей по миру из-за выявленного дефекта.

В частности, в компании обнаружили дефект в ремнях безопасности.

В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.

Такая проблема может быть в машинах, которые компания выпустила в период с 2016 по 2019 год.

Среди моделей, попадающих под действие сервисной акции есть: S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L.