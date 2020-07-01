Перечислены самые дешевые машины в России на 1 июля 2020 года

Автопроизводители в России регулярно и постепенно повышают стоимость свои машин, однако при этом в списке самых доступных моделей пока еще остаются одни и те же автомобили.

Так, например, «АвтоВАЗ» с 1 июля переписал стоимость автомобилей Лада, но Лада Гранта все также возглавляет список самых дешевых машин в России.

К тому же это и самый продаваемый автомобиль в стране. Звание самой популярной модели Гранта удерживает с момента обновления.

Стоимость Гранты стартует от 470 900 рублей. На втором месте составленного carsweek.ru рейтинга, находится Datsun on-DO с ценником от 516 000 рублей.

Следом за ним находится хэтчбек Datsun mi-DO, базовая версия которого продается по цене от 539 000 рублей.

Ну и замыкают список внедорожник Lada 4×4 и Renault Logan/Sandero, стартовая стоимость которых составляет 572 900 и 577 000 рублей соответственно.