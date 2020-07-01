Рост средней цены автомобилей с пробегом зафиксировали в РФ в июне

Недавно сообщалось, что на территории Японии было зафиксировано серьезное падение стоимости подержанных машин.

Тогда же сообщалось, что это временное явление на фоне падения продаж таких машин.

При этом в России ситуация иная, ведь как заявили аналитики агентства «Автостат», в нашей стране в июне фиксировали рост средней цены на автомобили с пробегом.

В прошлом месяце подержанный автомобиль на рынке в среднем стоил 605,6 тыс. рублей, что на 0,5% больше, чем в мае, а также на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом отмечается, что в марте средневзвешенная стоимость авто с пробегом в сравнении с февралем снизилась на 2,2%, а в апреле – на 2%.