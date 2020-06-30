Компания Kobunsha Co. Ltd опубликовала результаты нового исследования и выяснили, что в Японии наблюдается серьезное падение цены на авто с пробегом.

В частности, автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%, но это относится не ко всем автомобилям, а к большинству. Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.

Специалисты говорят, что падение стоимость машин связано с рядом ограничений на фоне коронавируса, что стало причиной низкого спроса на авто.

Многие дилеры специально снижали цены на подержанные авто, чтобы получить деньги и разгрузить свои площадки.

Впрочем, эксперты уверены, что снижение цен это временное явление, так как уже скоро спрос восстановиться, и необходимость снижать ценники пропадет.