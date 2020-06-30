Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Второе поколение Audi Q5 получило крупное обновление, причем визуально его не каждый заметит.

В кроссовере применили много изменений, но они в основном сосредоточены с передней и задней части автомобиля, но самые главное новшество заключается под капотом.

Audi Q5 получил гибридный дизельный мотор, способный разгонять кроссовер до первой «сотни» всего за 7,6 секунды.

В рестайлинговом Audi Q5 появилась увеличенного размера решетка, видоизменённые воздухаборники в переднем бампере и новая оптика.

В качестве опции будут еще предлагать задние OLED-фонари, которые будут автоматически подстраиваться под условия движения.

К примеру, если менее чем на два метра приблизится задний автомобиль, то задние фонари активируют все свои блоки, а после отдаление ТС фонари войдут в обычный режим.



Для Audi Q5 в качестве опции предложат пакет S line. В нем будет изменена радиаторная решетка, наладки на пороги и установлены 21-дюймовые колесные диски.

В немецком кроссовере еще установили новейшую медиасистему MMI с 10-дюймовым экранном, причем экран в кроссовере теперь предлагается сенсорный.

В качестве опции предложат 12,3-дюймовый экран приборной панели и большой проекционный экран. В Европе Audi Q5 в продажу поступит с турбодизелем 2.0 TDI.

Его мощность составляет 204 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает 12-вольтовый стартер-ренератор, который способен обеспечить движение машины на скорости до 22 км/ч.

Трансмиссия в новинке будет только роботизированная S tronic с системой полного привода quattro ultra.

После старта продаж будут еще предлагаться два 2.0 TDI разной мощности и бензиновые гибридные моторы 2.0 TFSI.

В ЕС Audi Q5 в продаже появится осенью, а в следующем году модель может добраться до России.