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Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Новости
30.06.2020 10:29

Второе поколение Audi Q5 получило крупное обновление, причем визуально его не каждый заметит.

В кроссовере применили много изменений, но они в основном сосредоточены с передней и задней части автомобиля, но самые главное новшество заключается под капотом.

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Audi Q5 получил гибридный дизельный мотор, способный разгонять кроссовер до первой «сотни» всего за 7,6 секунды.
В рестайлинговом Audi Q5 появилась увеличенного размера решетка, видоизменённые воздухаборники в переднем бампере и новая оптика.

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

В качестве опции будут еще предлагать задние OLED-фонари, которые будут автоматически подстраиваться под условия движения.

К примеру, если менее чем на два метра приблизится задний автомобиль, то задние фонари активируют все свои блоки, а после отдаление ТС фонари войдут в обычный режим.

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5
Для Audi Q5 в качестве опции предложат пакет S line. В нем будет изменена радиаторная решетка, наладки на пороги и установлены 21-дюймовые колесные диски.

В немецком кроссовере еще установили новейшую медиасистему MMI с 10-дюймовым экранном, причем экран в кроссовере теперь предлагается сенсорный.

В качестве опции предложат 12,3-дюймовый экран приборной панели и большой проекционный экран. В Европе Audi Q5 в продажу поступит с турбодизелем 2.0 TDI.

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Его мощность составляет 204 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает 12-вольтовый стартер-ренератор, который способен обеспечить движение машины на скорости до 22 км/ч.

Трансмиссия в новинке будет только роботизированная S tronic с системой полного привода quattro ultra.

После старта продаж будут еще предлагаться два 2.0 TDI разной мощности и бензиновые гибридные моторы 2.0 TFSI.

В ЕС Audi Q5 в продаже появится осенью, а в следующем году модель может добраться до России.

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