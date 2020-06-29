Росстандарт 29 июня проинформировал о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили немецкой марки Audi.

Audi отзывает в России 389 автомобилей Audi A3 и A6, которые были проданы на рынке в период с 2017 по 2019 годы.

В указанных автомобилях есть необходимость проверки блоков управления с помощью диагностического тестера.

Дело в том, что при производстве в блоке могут быть отклонения из-за которых есть вероятность ошибочного определения координат места нахождения машины.

Если в отзывной машине выявят неполадки, то блоки управления будут заменены на новые.

Все работы в рамках сервисной акции будут осуществляться за счет компании.