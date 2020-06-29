В РФ объявили цены на «золотую» спецверсию BMW 8-Series

Компания BMW для российского рынка выделила десять экземпляров специальной версии моделей BMW 8-Series Coupe и Gran Coupe.

Специальная версия носит название Golden Thunder Edition. Стоимость модели BMW 8-Series Coupe в этом исполнении составит 10 990 000 рублей, а ценник Gran Coupe составит 10 690 000 рублей.

Российским клиентам предложат три экземпляра М850i xDrive Coupe и семь М850i xDrive Gran Coupe, а поставки начнутся только осенью.

Несложно догадаться, что отличительной особенностью Golden Thunder Edition будут золотые элементы в экстерьере и интерьере.

При этом цвет кузова может быть «чёрный сапфир металлик» или «морозный чёрный металлик».

Разработкой специальной версии занималось ателье BMW Individual, которые добавили в автомобили супорты золотого цвета и тормозную систему M Sport.

В салоне также будут золотые акценты, а также там будут эмблемы с указанием принадлежности к спецверсии.