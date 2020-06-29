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Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Новости
29.06.2020 16:11

Российский офис компании Kia приостановил продажи и отгрузку клиентам автомобилей Kia Seltos.

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Официально об этом производитель не сообщал, а информация оказалась в распоряжении Kia Seltos Клуб Россия.

Сообщается, что российским дилерам разослали письма, в которых содержится информация о временном прекращении продаж.

Также есть информация, что причиной такого события является выявленная неисправность механизма блокировки руля при выключении зажигания.

Данная проблема обнаружена в базовых и средних комплектациях Kia Seltos.

То есть продажи и передача моделей в версии Prestige, Premium и Premium+ продолжается, так как в них установлена кнопка запуска мотора и нет дефектов.

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

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