Автосалон в Женеве проходит ежегодно и в этом году он был отменен из-за пандемии коронавируса и связанными с ней ограничениями.

Однако, позднее выяснилось, что отмена мотор-шоу стала причиной возникновения финансовых проблем у его организаторов.

Как стало известно зарубежным журналистам, если организаторами не будет найдено решение уже до осени, то Женевский автосалон может прекратить свое существование.

О возможной ликвидации автомобильного салона заявил директор Сандро Мескита, общаясь с журналистами издания La Tribune de Genève.

По его словам, если им не помогут с кредитом, то организаторам придется ликвидировать мероприятие, выставив на продажу активы, включая бренд и акции Palexpo SA.