Xiaomi опубликовала тизер, намекая на премьеру внедорожника

Китайская компания 29 июня проведет презентацию, на которой покажет свои новые продукты.

В китайской социальной сети бренд распространил тизер, на котором изображен внедорожник.

О возможности выхода автомобиля от Xiaomi ранее ничего не сообщалось и что это означает точно пока неизвестно.

Однако, в тизере можно заметить очертания уже известно автомобиля, а именно квадратный силуэт схожий на Suzuki Jumny или Mercedes G-klasse.

Можно предположить, что возможно речь идет о некой специальной версии уже существующего автомобиля, созданного с Xiaomi, либо это вообще окажется игрушечный автомобиль.

В любом случае уже завтра все прояснится.