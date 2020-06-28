Cadillac анонсировал премьеру своего первого электрокроссовера

Американская компания опубликовала в сети видеотизер, в котором содержится информация о скорой премьере нового электрического кроссовера.

Новинка получит название Lyriq и станет первым в истории компании электрокаром. Его премьерный показ состоится в августе, хотя изначально дебют планировали на апрель, но в планы вмешалась пандемия коронавируса.

Презентация Lyriq будет проходить в формате онлайн. Уже известно, что основной для электромобиля станет новая платформа от концерна General Motors.

Эта платформа позволяет создавать разные типы кузова авто и компоновку. В таких электрокарах будут использоваться фирменные батареи Ultium емкостью от 50 до 200 кВт/ч.

Стоит отметить, что на основе от Cadillac Lyriq будет еще создана новая генерация Chevrolet Bolt, новинка от Chevrolet и пикап GMC Hummer.