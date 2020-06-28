Об отзывной кампании сообщили в Росстандарте. В сообщении указано, что отзывными станут автомобили Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса.

Mercedes-Benz отзовёт более 4 тыс. автомобилей в России, которые были произведены в период с мая по ноябрь 2018 года.

В общей сложности на сервис будет отправлено 4 270 автомобилей, в которых выявили вероятное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка.

В рамках отзыва владельцам машин проверят клеевое соединение и при необходимости могут заметить сдвижной люк.

Все работы будут осуществляться за счет компании.