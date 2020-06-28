Мини-кросс Hyundai Venue поставил новый рекорд продаж



Недавно стало известно, что эта компактная модель смогла установить новый рекорд продаж. Рекордный показатель был по итогам года.

С момента выхода на рынок, а это май прошлого года, мини-кросс Hyundai Venue разошелся тиражом в количестве более 100 тыс. экземпляров.

Именно этот результат назвали лучшим за год среди других моделей бренда. Как отметили в компании, у них возникли сложности с удовлетворением спроса на кроссовер, так как завод не справлялся с заказами.

В результате очередь на автомобиль достигала 3-4 месяцев. Сейчас отставание в поставках сократилось.

Напомним, что компактная модель Hyundai Venue представлена на индийском рынке по цене от 650 тыс. рупий или около 600 тыс. рублей.

Не исключается, что в дальнейшем бюджетный кроссовер доберется до российского рынка, но это может произойти только после его адаптации для РФ.

В США «паркетник» тоже предлагается, но уже по более высокой цене от 18 345 до 20 050 долларов (от 1 172 000 до 1 280 000 рублей).

Однако в Америке кроссовер уже доступен в более богатой комплектации, при этом с одним мотором — 1.6 мощностью 123 л.с.