Специалисты «АвтостатИнфо» рассказали о самых популярных автомобилях D-сегмента на российском рынке по итогам мая.

Как рассказали аналитики, в отчетный период россияне купили 18 165 автомобилей этого сегмента, что на 31,7% меньше, чем годом ранее.

Volkswagen Passat стал самой продаваемой машиной D-сегмента в мае. Его показатель 2 320 проданных экземпляров, что меньше на 39%.

Следующим в списке располагается Mazda6 с результатом 1 479 реализованных экземпляров, а это хуже на 35%. Третий результат показал BMW 3-Серии.

Он разошелся тиражом в мае в количестве 1 393 единиц, ухудшив результат на 24%. Mercedes-Benz C-Класса стал четвертым. В мае россияне купили 1 189 таких автомобилей.

Замыкает первую пятерку лидеров автомобиль Ford Mondeo, реализованный в количестве 1 153 штук, а это хуже на 35,6% в сравнении с маем 2019 года.