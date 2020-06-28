Названы самые покупаемые японские автомобили в РФ за май

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» рассказали о наиболее востребованных автомобилях японских брендов.

Основой стали данные по продажам машин за май, когда в общей сложности было реализовано 60 487 новых автомобилей, что на 47,7% меньше, чем годом ранее.

Что касается японских авто, что самыми популярными на российском рынке являются модели марки Toyota, объёмы продаж которых составили 3 504 ед., что на 51% меньше.

Следом за этим брендом располагается марка Nissan с результатом 1 874 ед., что меньше на 58%.

В тройке самых востребованных японских брендов располагается Lexus (1 195 ед., -23%), а в пятерке лидеров еще числятся Mitsubishi и Mazda с результатами 1 195 и 1 144 ед.

У первой падение продаж составило 55%, а второй – 45%.

Если говорить о самых покупаемых японских моделях в РФ за май, то тут лидерами стали: Toyota Camry (905 ед., -60,7%), Toyota RAV4 (872 ед., -62%), Mazda CX-5 (869 ед., -38,5%), Toyota Land Cruiser (828 ед., -23%) и Nissan Qashqai (669 ед., -58%).