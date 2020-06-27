Ford представил 14-е поколение пикапа F-150

Ford F-150 уже много лет лидирует на рынке США и это самый продаваемый в регионе автомобиль. В прошлом году серия F-150 разошлась тиражом 897 тыс. ед. и этот только в одном регионе.

Американская компания представила новое поколение пикапа F-150. Это уже четырнадцатое поколение и теперь пикап оснащен гибридной силовой установкой.

Ford F-150 получил широкий список опций и вариантов персонализации. Для клиента предложат двухцветную окраску кузова, широкий выбор колесных дисков и 11 различных вариантов радиаторной решетки.

В салоне нового поколения пикапа появилась 12-дюймовая сенсорная панель мультимедийной системы и широкий центральный тоннель.



Моторная гамма Ford F-150 представлена атмосферными 3,3 и 5,0-литровыми агрегатами, турбированными 2,7 и 3,5-литровыми ДВС и 3,0-литровым турбодизелем.

Гибридная силовая установка в пикапе появилась впервые, и создана она на базе V6 3.5 EcoBoost.

Электромотор в грузовике установлен 47-сильный. Его дополнили тяговой батарей емкостью 1,5 кВт·ч.

По заявлению автопроизводителя, полного бака в пикапе хватит на 1120 км.

Трансмиссия в новом пикапе доступна только 10-ступенчатая автоматическая, привод задний, но в качестве опции предложат систему полного привода.

Новый Ford F-150 будет предлагаться с большим количеством современных электронных систем безопасности, среди которых Co-Pilot360 2.0 и автопилот Active Drive. Последний позволяет водителю отпускать руль на трассе, но при условии, что он будет следить за дорогой, а для контроля разработчики в пикапе установили салонную камеру.

В США новое поколение пикапа появится осенью. Ориентировочно базовая версия грузовика обойдется в 30 тыс. долларов, а доплата за гибрид составит 5 тыс. долларов.