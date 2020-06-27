В Москве и Петербурге автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО

Для сохранения официальной гарантии на автомобиль автовладельцу требуется обслуживать его в дилерском центре, и порой стоимость первых трех ТО обходится обладателю транспортного средства очень дорого.

Специалисты агрегатора Autospot.ru составили таблицу обслуживания первых трех ТО импортных автомобилей.

Сравнение проводили в Москве и Санкт-Петербурге. Как и ожидалось, цена на обслуживание в Москве выше, чем в «Северной столице».

Больше всего на обслуживание тратят владельцы автомобилей марки Skoda, так за три ТО Skoda Kodiaq нужно отдать 46,8 тыс. рублей.

Корейские модели в обслуживании стоят значительно дешевле, особенно в Санкт-Петербурге.

В рейтинге присутствуют 10 самых продаваемых автомобилей в регионе. Среди остальных массовых авто самым дорогим по обслуживанию оказался Hyundai Santa Fe – 49,6 тыс. рублей, но этот корейский кроссовер не входит в «десятку» самых популярных.