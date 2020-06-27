Почему собственники выбирают продавать квартиры через агентство?

Хотя за использование риэлторских услуг приходится платить весьма ощутимые комиссионные, большинство собственников квартир предпочитают продавать их через агентства недвижимости. На это есть целый ряд причин.

Основные преимущества продажи квартиры через агентство недвижимости

Главная цель любого продавца квартиры состоит в том, чтобы получить за нее максимально возможную сумму за минимально короткое время. Достижение этой цели без богатого практического опыта крайне затруднительно. Если же собственник обращается в агентство недвижимости, то он получает возможность воспользоваться следующими преимуществами:

Профессиональная оценка стоимости жилья. Риэлтор прекрасно знает рыночную конъюнктуру и при этом заинтересован в том, чтобы продать квартиру своего клиента как можно дороже, поскольку от этого напрямую зависит величина получаемой им комиссии.

Использование эффективных рекламных инструментов. Агентства недвижимости постоянно обслуживают множество клиентов, а потому у них имеются отработанные схемы рекламирования продаваемых квартир. На сайте https://etagiminsk.ru/realty/ можно найти интересные предложения по продаже квартир в Минске. В крупных агентствах работают профессиональные маркетологи, занимающиеся только рекламой.

Профессиональная презентация. Опытный риэлтор умеет грамотно презентовать квартиру, подчеркнув ее достоинства и оттенив недостатки.

Безопасность. Агентство недвижимости тщательно следит за соблюдением всех юридических тонкостей и надлежащим выполнением денежных расчетов.

Как выбрать риэлторское агентство?

Заключение следок по продаже недвижимости связано с большими рисками. Чтобы минимизировать их, при выборе агентства недвижимости нужно руководствоваться следующими критериями:

Длительный стаж работы. Чем больше проработало агентство на рынке недвижимости, тем лучше.

Отзывы клиентов, воспользовавшихся услугами риэлторского агентства. Их можно узнать в ходе живого общения с клиентами или через интернет.

Профессионализм сотрудников. Солидные риэлторские агентства недвижимости придают большое значение повышению квалификации своих специалистов.

Стоимость услуг. Цены на них можно узнать заранее, еще до обращения в риэлторское агентство.

Таким образом, клиент агентства недвижимости может использовать целый ряд преимуществ, обеспечиваемых за счет богатого практического опыта, который имеется у его сотрудников. Помимо быстрой и выгодной продажи квартиры профессиональные риэлторы обеспечивают безопасность сделки купли-продажи. Важно лишь найти надежное риэлторское агентство.