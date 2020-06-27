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Почему важно своевременно менять масло в двигателе?

Авто советы
27.06.2020 15:02

Почему важно своевременно менять масло в двигателе?

Своевременная замена масла в двигателе – важнейшее условие продолжительной и беспроблемной эксплуатации автомобиля. Многие автовладельцы относятся к этому легкомысленно, в результате чего срок службы двигателя значительно сокращается.

Предназначение моторного масла и необходимость его замены

Основная функция моторного масла заключается в снижении износа деталей двигателя, работа которых основана на трении. Помимо того, масло выполняет функцию охладителя, отводя тепло от трущихся элементов. На сайте https://zaliloil.ru/ можно подробно узнать про замену масла в Санкт-Петербурге. Вдобавок масло сберегает детали двигателя от коррозии. Это крайне важно, так как поршни, распределительные валы, клапаны и другие части мотора функционируют при высоких температурах со значительными перепадами под воздействием продуктов сгорания бензина или дизельного топлива.

С течением времени масло во всех без исключения двигателях внутреннего сгорания стареет. Это выражается в его постепенном окислении, накоплении загрязнений и выгорании присадок. В результате масло перестает эффективно выполнять свои функции. Поэтому по прошествии определенного срока старое масло необходимо слить и залить вместо него в двигатель новую смазку. При возникновении необходимости в срочном выполнении данной задачи решением является экспресс-замена масла. При этом нужно также заменить масляный фильтр, чтобы в чистую смазку не попали загрязнения из старого фильтра.

Последствия использования отработанного моторного масла

Если вовремя не заменить масло в двигателе, это ведет к следующим плачевным последствиям:

  • Ухудшение противокоррозионных свойств масла.
  • Перегрев двигателя вследствие ухудшения теплопроводных характеристик отработанного масла.
  • Усиление трения между элементами силового агрегата и существенное повышение нагрузки на все его узлы. Самые безобидные последствия этого заключаются в увеличении расхода горючего и ускоренном износе двигателя. В худшем случае двигатель начнет «стучать», что указывает на необходимость немедленно провести его дорогостоящий капитальный ремонт.
  • Забивание масляных каналов продуктами сгорания бензина или дизельного топлива.

Таким образом, своевременная замена масла в моторе играет чрезвычайно важную роль в обеспечении нормального функционирования любого автомобиля. Чтобы выяснить установленный производителем интервал замены, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации авто. Как правило, замена моторного масла требуется через каждые 10 тыс. км пробега.

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