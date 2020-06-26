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Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах

Новости
26.06.2020 19:09

В Сети появились данные о том, что компания Jeep может выпустить новый внедорожник.

Речь идет о модели, которая будет еще компактнее, чем Renegade.

Дизайнеры портала motor1.com решили пофантазировать на тему, каким может быть ультракомпактный внедорожник и даже дали ему название Jeep Baby 2022.

В результате были созданы рендерные изображения, на которых показали модель с фирменными элементами Jeep, но с собственным дизайном не похожим на Renegade.

Предположительно, новинка могла бы быть подзряжаемым гибридом.

Вероятность появления компактного внедорожника велика, так как в планах компании через два года выпустить несколько новинок для мегаполисов.

Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах

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