В Сети появились данные о том, что компания Jeep может выпустить новый внедорожник.
Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах
Речь идет о модели, которая будет еще компактнее, чем Renegade.
Дизайнеры портала motor1.com решили пофантазировать на тему, каким может быть ультракомпактный внедорожник и даже дали ему название Jeep Baby 2022.
В результате были созданы рендерные изображения, на которых показали модель с фирменными элементами Jeep, но с собственным дизайном не похожим на Renegade.
Предположительно, новинка могла бы быть подзряжаемым гибридом.
Вероятность появления компактного внедорожника велика, так как в планах компании через два года выпустить несколько новинок для мегаполисов.
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