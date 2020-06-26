Ультракомпактный Jeep Baby 2022 продемонстрировали на рендерах

В Сети появились данные о том, что компания Jeep может выпустить новый внедорожник.

Речь идет о модели, которая будет еще компактнее, чем Renegade.

Дизайнеры портала motor1.com решили пофантазировать на тему, каким может быть ультракомпактный внедорожник и даже дали ему название Jeep Baby 2022.

В результате были созданы рендерные изображения, на которых показали модель с фирменными элементами Jeep, но с собственным дизайном не похожим на Renegade.

Предположительно, новинка могла бы быть подзряжаемым гибридом.

Вероятность появления компактного внедорожника велика, так как в планах компании через два года выпустить несколько новинок для мегаполисов.