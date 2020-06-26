Составили рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей

Эксперты создавали ТОП на основании данных о неисправностях на каждые 100 автомобилей. В 2020 году возглавляет рейтинг надежных машин модели марок Kia и Dodge.

В этих автомобилях в первые три месяца было выявлено 136 проблем. Следующие две строчки с одинаковыми показателями заняли бренды Chevrolet и Ram – 141 неисправность на 100 автомобилей.

Hyundai и Genesis оказались следующими в списке с результатом по 142 неисправностей на каждые 100 машин.

А вот Tesla стала одной из последних в рейтинге качества J.D. Power. В этих автомобилях зафиксировали 250 дефектов на сто экземпляров.

Ниже американской марки располагаются Land-Rover и Audi – 228 и 225 проблем.