Автомобили с ДВС в РФ предлагают запретить

С такой инициативой выступили в Greenpeace, где считают, что автомобили с традиционными бензиновыми и дизельными установками нужно запретить.

Более того, предлагается ввести запрет такие машины уже в 2030 году, а в таком случае к 2050 году в автопарке практически не останется неэкологичным машин.

Однако, при этом предлагается активно развивать инфраструктуру и популяризировать электрокары. В том числе в предложении говорится о необходимости введения льгот и программ, которые будут стимулировать спрос на «зеленые» авто.

Это является приоритетным сценарием. Согласно промежуточному сценарию, который назвали инновационным, властям предлагают формировать правовую базу для сервисов каршеринга, а также внедрять беспилотники, строить станции, улучшать общественной транспорт и менять градостроительную политику.

Такие меры позволят частично сократить численность транспорта с обычными ДВС. Если говорить о негативном сценарии, то никаких существенных изменений в сторону «зеленого» транспорта в ближайшие годы не будет.