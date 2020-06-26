Кредит под залог квартиры – вариант быстрого решения финансовых проблем

В наше непростое с экономической точки зрения время каждый человек может оказаться в таких условиях, когда ему потребуется финансовая подпитка. Проблемы с работой, возникновение непредвиденных крупяных трат, неприятности со здоровьем, крупные покупки – это лишь малая часть причин, по которым человеку может потребоваться серьезная сумма денег. Но где взять такие деньги, если на работе платят немного, особых сбережений у человека нет, а занять не у кого? Остается один проверенный временем вариант – оформление кредита.

Кредит позволяет людям быстро решить возникшие финансовые проблемы. Но он несет в себе и опасность, ведь долги всегда необходимо отдавать. Как быть, чтобы получить большие деньги в свое распоряжение и при этом не рисковать оказаться в кредитной кабале? Есть один вариант – кредит под залог квартиры.

Кому это подойдет

Отдавать квартиру в залог под кредит – дело очень рискованное, поэтому оно подходит далеко не всем людям. Вот случаи, когда подобное поведение оправдано:

Срочно нужна большая сумма денег, а взять их негде. При этом у человека есть хоть какая-то уверенность, что он сможет вовремя отдать долги, когда это потребуется;

Если у гражданина не одна квартира, то один из объектов недвижимости можно использовать в качестве залога. Это будет более безопасно, ведь в случае чего люди не останутся на улице;

Есть случаи, когда других вариантов просто нет.

Помните, что рисковать единственным жильем достаточно опасно, поэтому перед оформлением каких-либо договоров нужно быть очень аккуратным. Сегодня на рынке кредитования сотни сомнительных МФО, которые проворачивают аферы и отнимают у людей даже единственное жилье. Поэтому очень важно проявлять аккуратность.

Рекомендации по выбору финансового учреждения

Чтобы не оказаться жертвой мошенников и не лишиться жилья, помните о таких советах:

Обращаться за крупными займами рекомендуется только в проверенные банки, которые хорошо известны и работают по закону;

Внимательно читайте все бумаги, которые Вам предлагают на подписание;

Не рискуйте, если не видите в будущем возможности отдать долг.

Сделки с залогом недвижимости способны помочь решить временные проблемы, но к ним необходимо относиться предельно осторожно. Оформлять займы в сомнительных небольших МФО также не рекомендуется. Скоро ЦБ обещает выпустить перечень заведений, лицензированных в госреестре, вот с ними можно работать с большей уверенностью.